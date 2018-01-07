به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، شانۆی پانکیهکان له نووسینی سابر نیکبهخت و له دهرهێنانی حهسهن تهرهقی، به پشتیوانی حهوزهی هونهری بۆ ماوهی دوو حهفته له شاری سنه نمایش دهکرێت.
ئهم شانۆیه له هۆڵی فهروهردینی بینای فهرههنگی و هونهری فهجری سنه نمایش دهکرێت.
ئهم شانۆیه له چواردهههمین خولی فستیڤاڵی شانۆی کوردی له سهقز توانی ۷ خهڵاتی فستیڤاڵهکه به دهست بێنێت و له ۱۷ تاکوو ۳۰ بهرفرانبار له شاری سنه و بۆ ماوهی ۱۴ ڕۆژ نمایش دهکرێت.
ناوهڕۆکی سهرهکی ئهم شانۆیه ئابووری و دۆخی ژیانی خهڵکه و ئهو کێشانهی که دانیشتوانی سنوورهکان به تایبهت کۆڵبهرهکان له ژیاندا ههیانه، لهم شانۆیه دوو هونهرمهندی کورد زاهد زهندی و سومیه ڕحیمی ڕۆڵی سهرهکی دهگێڕن.
ههروهها ئهم هونهرمهندانهی دیکهش لهم شانۆیه بهشدار بوون: هوشیار قهوامی، عهلی هاشمی، سهباح گوێلی، بههرام بههرامی، رامیار داوودی، فهرید رهحیمی، کامبیز ئهسهدی، میحراب قیتاسی، شوعهیب مهکتهب داری، سارینا تهرهقی، سارا حسهینی، ئایدا نیکبهخت، روزبه قوبادی، حهمید قهوامی و حهسهن تهرقی.
لاینگرانی شانۆی کوردی ههر ڕۆژ دهتوانن بۆ تماشای ئهم شانۆیه له کاتژمێر ۱۸:۳۰ سهردانی هۆڵی فهروهردینی بینای فهرههنگی و هونهری فهجری سنه بکهن.
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