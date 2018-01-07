به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ یۆرۆ نیوز، ئه‌نیستیتۆیه‌کی ئه‌مریکایی به‌ بڵاو کردنه‌وه‌ی ڕاپۆرتێک سه‌باره‌ت به‌ ڕێژه‌ی موسوڵمانانی ئه‌م وڵاته‌ ڕایگه‌یاند که‌ تاکوو ۲۰۴۰ی زایینی له‌ دوای مه‌سێحییه‌کان موسوڵمانان ده‌بنه‌ دووهه‌م دینی ئه‌مریکا و جێگه‌ی یه‌هودییه‌کان ده‌گرنه‌وه‌.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، له‌ ساڵی ۲۰۱۷ ڕێژه‌ی موسوڵمانانی ئه‌مریکا ۳.۴۵ هه‌زار که‌س بووه‌ که‌ ۱.۱ له‌ سه‌دی دانیشتوانی ئه‌مریکا پێک ده‌هێنێت. به‌ڵام بۆ ساڵی ۲۰۴۰ ئه‌م ڕێژه‌یه‌ زیاتر به‌رز ده‌بێته‌وه‌ به‌ نزیک به‌ ۸ ملیۆن که‌س ده‌گات و جێگه‌ی دووهه‌مین دینی ئه‌مریکا که‌ یه‌هودییه‌ پڕ ده‌کاته‌وه‌.

ئه‌م ئه‌نیستیتۆیه‌ هه‌روه‌ها ڕایگه‌یاندووه‌ که‌ ساڵانه‌ نزیک به‌ ۱۰۰ هه‌زار که‌س به‌ ڕێژه‌ی موسوڵمانانی ئه‌مریکا زیاد ده‌بێت.