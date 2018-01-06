  1. جیهان
AP ١٣٩٦ بەفرانبار ١٦ ١٥:٠٦

ئەناتۆڵی هەواڵی دا؛

گفتوگۆی تەلەفۆنیی وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەمریکا

گفتوگۆی تەلەفۆنیی وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەمریکا

مێدیایەکی تورکیەیی ڕایگەیاند کە وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە کۆتاییەکانی شەوی ڕابردوو لە گەڵ هاوتا ئەمریکییەکەی خۆی وتووێژێکی تەلەفۆنیی هەبووە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەناتۆڵی، سەرچاوەیەکی دیپلۆماتیکی لە گفتوگۆی تەلەفۆنی مەولوود چاوش ئوغڵوو و ڕێکس تەیلێرسۆن وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەمریکا هەواڵیان دا.

وادیارە ئەو پێوەندییە تەلەفۆنییە کۆتاییەکانی شەوی هەینی و لە سەر داوای لایەنی ئەمریکی بووە.

لە ناوەرۆکی پێوەندییەکە، زانیاریەک لە دەستەوە نییە لە حاڵێکدا لەم دواییانەدا پێوەندی ئەنقەرە- واشنتۆن بە هۆی بڕیاری یەک لایەنەی دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە سەر راگەیاندنی قودسی داگیرکراو وەکوو پێتەختی ڕژێمی زایۆنی، ئاڵۆزی تێکەوتووە.

News ID 15831

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت