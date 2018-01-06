گفتوگۆی تەلەفۆنیی وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەمریکا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەناتۆڵی، سەرچاوەیەکی دیپلۆماتیکی لە گفتوگۆی تەلەفۆنی مەولوود چاوش ئوغڵوو و ڕێکس تەیلێرسۆن وەزیرانی دەرەوەی تورکیا و ئەمریکا هەواڵیان دا.
وادیارە ئەو پێوەندییە تەلەفۆنییە کۆتاییەکانی شەوی هەینی و لە سەر داوای لایەنی ئەمریکی بووە.
لە ناوەرۆکی پێوەندییەکە، زانیاریەک لە دەستەوە نییە لە حاڵێکدا لەم دواییانەدا پێوەندی ئەنقەرە- واشنتۆن بە هۆی بڕیاری یەک لایەنەی دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە سەر راگەیاندنی قودسی داگیرکراو وەکوو پێتەختی ڕژێمی زایۆنی، ئاڵۆزی تێکەوتووە.
Your Comment