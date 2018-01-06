بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەفتەی کۆتایی قۆناغی دووهەمی کێبڕکێیەکانی باسکەی خولی ئومێدی ئێران شەوی هەینی بە سەرکەوتنی نوێنەری کوردستان کۆتایی هات.
کێبڕکێیەکانی باسکەی ئومێدی یانەکانی ئێران بە بەشداری ١٢ یانە بەڕێوە چوو کە یانەکان لە دوو گرووپی شەش یانەییدا دیدارەکانی خۆیانیان ئەنجام دا.
باڵا بەرزەکانی یانەی عومران پویشی کوردستان لە ئەم خولە لە کێبڕکێیەکان بە سێ سەرکەوتن و هەفت شکستەوە لە پلەی پێنجەمی خولی نایابی ئومێدی یانەکانی ئێران جێیان گرت.
حەمید سۆراب نەژاد بەرپرسی تەکنیکی، ئومێد وەلیدی پاک سەر ڕاهێنەر و پەیام ئۆمەتی وەکوو ڕاهێنەر یانەی کوردستانیان ڕێنوێنی کرد.
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