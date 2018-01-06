  1. ئێران
AP ١٣٩٦ بەفرانبار ١٦ ١١:٥٤

هەفتەی کۆتایی کێبڕکێیەکانی باسکەی ئومێدی ئێران:

عومران پویشی کوردستان له‌ دوایین یاریدا سه‌رکه‌وت

عومران پویشی کوردستان له‌ دوایین یاریدا سه‌رکه‌وت

لە هەفتەی کۆتایی کێبڕکێیەکانی باسکەی خولی ئومێدی ئێران یانەکانی ئێران یانەی عومران پویشی کوردستان میوانی خۆی لیژنەی گیلانی بە ئاکامی ٨٥ بە ٧٠ شكت دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، هەفتەی کۆتایی قۆناغی دووهەمی کێبڕکێیەکانی باسکەی خولی ئومێدی ئێران شەوی هەینی بە سەرکەوتنی نوێنەری کوردستان کۆتایی هات.

کێبڕکێیەکانی باسکەی ئومێدی یانەکانی ئێران بە بەشداری ١٢ یانە بەڕێوە چوو کە یانەکان لە دوو گرووپی شەش یانەییدا دیدارەکانی خۆیانیان ئەنجام دا.

باڵا بەرزەکانی یانەی  عومران پویشی کوردستان لە ئەم خولە لە کێبڕکێیەکان بە سێ سەرکەوتن و هەفت شکستەوە لە پلەی پێنجەمی خولی نایابی ئومێدی یانەکانی ئێران جێیان گرت.

حەمید سۆراب نەژاد بەرپرسی تەکنیکی، ئومێد وەلیدی پاک سەر ڕاهێنەر و پەیام ئۆمەتی وەکوو ڕاهێنەر یانەی کوردستانیان ڕێنوێنی کرد.

News ID 15822

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