تۆپبارانی زێدی ئەنجامدەری تەقینەوەی ئەستەنبۆڵ لەلایەن تورکیا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە حورییەت دەیلی،ئەرتەشی تورکیا زێدی ئەو ئەندامەی گرووپی تیرۆریستی داعش کە هۆکاری تەقینەوەکەی شاری ئەستەنبۆڵ بوو بوردومان کرد.
ئێستیو وارن وتەبێژی هاوپەیمانیی دژە داعش بە سەرۆکایەتی ئەمریکا بە ڕاگەیاندنی ئەم هەواڵە،هێڕشەکان بۆ سەر مەنجیبی سووریای بە کاریگەر وەسف کردووە.
ئەو وتوویەتی: ئێمە بەردەوام دەبین لە هاوکاری کردنمان لەگەڵ تورکەکان.
بنەماڵەی نەبیل فەزڵی گەنجی ۲۸ ساڵەی سووری ئەندامی داعش کە ڕۆژی ۱۲ ژانویە تەقینەوەی لە مەیدانی سوڵتان ئەحمەد ئەستەنبۆڵ کرد لە شاری مەنجیب دەژین.
