به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، ئایهتوڵا خامنهیی، ڕێبهری باڵای ئێران له میانهی فهرمانێک حسهین فهدایی وهک بهرپرسی نووسینگهی لێکدانهوهی خۆی دیاری کرد.
ڕێبهری باڵای ئێران له میانهی ئهم نامهیه سپاسی خزمهتهکانی چهندین ساڵهی ناتق نوری کرد و حسهین فهدایی له جێگهی ئهم کهسایهتییه ناسراوه دانا.
حسهین فهدایی یهکێکه له کهسایهتییه دیارهکانی شۆڕشی ئیسلامی ئێران و ئهندامی بزوتنهوهی ئیمام خومهینی بووه و بهم هۆیهوه له سهردهمی شای ئێران زیندانی کراوه، پێشتریش ئهم پۆستانهی له کۆماری ئیسلامی ئێران له ئهستۆ بووه:
- نوێنهری خهڵکی تاران له خولهکانی ۷ و ۸ی مهجلیسی شۆرای ئیسلامی ئێران
- جێگری کمۆسیۆنی ژماره ۹۰ مهجلیسی شۆرای ئیسلامی
- فهرماندهی لێژنهی داواکارییه به پهلهکان له کاتی شهڕی ئێران و عێراق
- نوێنهری دهوڵهت له لێژنهی شهڕی دژ به گهندهڵی
- سهرۆکی ئهنجومهنی چاودێڕی به سهر ههڵبژاردنهکانی ئهنجوهنی شاری و گوندهکانی ئێران
