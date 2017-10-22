به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له مهیادین، هادی عامری، سهرۆکی ڕێکخراوی بهدری عێراق سهبارهت به کهرکووک لێدوانی نوێ دا.
ئهو وتی: له کهرکووک پێشێل کاری ڕووی نهداوه و ئهوهی مێدیاکانی بهرانبەر بڵاوی دهکهنهوه دووره له ڕاستی و هیچ بنهمایهکی نییه.
سهرۆکی ڕێکخراوی بهدر ڕایگهیاند: هیچ شهڕێک له دژی برایانی کورد بوونی نییه و ئهگهر نهدهچووینه ناو کهرکووک شهڕی ناوخۆیی ڕووی دهدا.
ههر لهمبارهوه جهبار مهعمووری یهکێک له فهرماندهکانی حهشدی شهعبی ڕایگهیاند: زیاتر له ۴۰۰ تاونباری کاری تیرۆریستی پارێزگای دیالێ له ههولێر دان. ئێمه ههوڵی زۆرمان داوه تاکوو بهرپرسانی ههرێم ئهم کهسانه بگرن و ڕادهستی بهغدایان بکهن بهڵام ئهم ههوڵانه شکستیان هێناوه چون بارزانی فهرمانی داوه که کهس کاری پێیان نهبێت و ئازادانه بگهڕێن.
مهعموری وتی: ههولێر بووهته گهورهترین بنکهی مۆڵدانی تیرۆرۆیسته ههڵاتووهکانی عێراق. دهبێت ههولێر ناچار بکهین تاکوو ئهم تیرۆریستانه ڕادهست بکات چون ئهم تیرۆریستانه کێشه بۆ ئهمنیهتی عێراق دروست دهکهن و بوونیان له ههولێر جێگه پرسیاره.
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