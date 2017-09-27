به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، بهڕێوه چوونی ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی ههرێمی کوردستان بووهته ڕۆژهڤی زۆربهی ڕۆژنامه و مێدیاکانی جیهان. لهم نێوانهدا، ئهمڕۆ زۆربهی ڕۆژنامهکانی ئێران باسی ڕیفراندۆمهکهی ههرێمی کوردستانیان کردووه و به ههنگاوێکی نهرێنی وهسفیان کردووه.
ڕۆژنامهی ئینگلیزی تاران تایمز له لاپهڕهی یهکهمی خۆی نووسی که ئێران به فهرمی ڕیفراندۆمهکهی ههرێمی کوردستانی ڕهت کردووهتهوه و پشتیوانی له یهکگرتووی خاکی عێراق دهکات.
ڕۆژنامه شهرقی ئێرانی له چاپی ئهمڕۆیدا له لاپهڕهی یهکهم قسهکانی نوێنهری ئێران عهلی موتهههری بڵاو کردووهتهوه که ڕایگهیاند که ئێران نابێت کاردانهوهی سهختی له دژی ههرێم و ڕیفراندۆمهکهی ههبێت.
موتهههری زیادی کردووه که ڕیفراندۆم به مانای ئهوه نییه که به پهله بڕیار بدرێت و ههرێم جیا ببێتهوه و گهر پلانی وههایان ههبێت چهندین ساڵ کات دهبات.
ههروهها ڕۆژنامهی سیاسهتی ڕۆژ له لاپهڕهی یهکهم دوو بابهتی له سهر ڕیفراندۆمی ههرێم داناوه، یهکهم له زاری عهلی ویلایهتی ئاماژهی داوه که ڕیفراندۆم کارێکی بێ بایهخه و یاسایی نییه و حکومهتی ههرێم دهبێت لهم بڕیاره پاشگهز بێتهوه.
ههروهها ئهم ڕۆژنامهیه تیتری یهکهمی لێدواه: له دوای دابهش کردن له مهلا مستهفای باوکهوه بۆ مهسعوود بارزانی کوڕ. لهم ڕاپۆرته ئهم ڕۆژنامهیه ههوڵی داوه تاکوو ههوڵ و تێکۆشانی مهلا مستهفا بارزانی تاکوو مهسعوود بارزانی به وردی لێکبداتهوه و نیشان بدات که چهند ئامانجی ئهم دوو کهسایهتییه کورده دابهش کرندی عیراق بووه.
ڕۆژنامهی ڕوویشی میلهت له لاپهڕهی یهکهم ۳ بابهتی له سهر ڕیفراندۆم بڵاو کردووهتهوه یهکهم؛ قسهکانی عهلی ویلایهتی که ڕایگهیاند ڕیفراندۆم کۆتایی کاری بارزانییه.
دووههم؛ قسهکانی ئهردۆغان که ئاماژهی داوه ڕیفراندۆمهکهی ههرێم به مانای ههڵگرسانی شهڕێکی نوێ له ناوچهکهیه.
سێههم قسهکانی موحسن ڕهزایی، فهرماندهی پێشووی سوپای پاسدارانی ئێران که ڕایگهیاند که ڕیفراندۆمهکهی ههرێمی کوردستان له بهرژهوهندی ئیسڕائیله.
ڕۆژنامهی شههروهند له لاپهڕهی یهکم تیتری لێداوه که ئێران ڕایگهیاندووه بێ دهنگ نابێت له پرسی ڕیفراندۆمی ههرێمی کوردستان.
ڕۆژنامهی ئهخباری سهنعهت هاوکات لهگهڵ کێشانی کاریکاتێرێک، له زمانی ئهردۆغانهوه تیتری لێداوه که بارزانی خهیانهتی به تورکیا کردووه و تا دوا خولهکیش بڕوایان بوو که ڕیفراندۆمهکه ڕادهگرن.
ڕۆژنامهی قودس له لاپهڕهی یهکهمی خۆی تیتری لێداوه که ئسیڕائیلی دووههم له ناوچهکه بهڕێوهیه و ئهم ههنگاوهی کوردی عێراقی به ئهرێنی نهزانیهوه.
ڕۆژنامهی ڕسالهت ئاماژهی داوه که دابهش دابهش کرندی ناوچهکه کارێکی ئسیڕائیلییه و دهبێت ههنگاوی پێویست بۆ بهرنگار بوونهوهی ئهم بابهته بگیردرێته بهر.
ڕۆژنامهی ڕۆژان له لاپهڕهی یهکهمی خۆی تیتری لێداوه که ههموو شت بۆنی نهوت دهدات، پرسی پهویهندی نهوهتی نێوان ههرێم و بهغدا و ئێران له داهاتوودا چی دهبێت و به کوێ دهگات.
ههروهها له بابهتێکی دیکه ئهم ڕۆژنامهیه ئاماژهی به قسهکانی قلیچدار ئۆغڵوی سهرۆکی جهههپهی تورکیا کردووه که داوای کردووه ههموو ناوچهکه ڕێکارێکی یهکگرتوو بۆ دژایهتی ئهم پرسه بگرنه بهر.
کهیهانی ئێرانی تیتری لێداوه: جهنایتهکارهکانی دوێنێ گهلی کورد، ئهمڕۆ پشتیوانی له جیابوونهوهی کورد دهکهن و ههنگاوی ڕیفراندۆمی به کارێکی ههڵه ناوبردووه.
ڕۆژنامهی مهردوم سالاری له لاپهڕهی یهکهم دوو بابهتی دانسوه یهکهم ههڵوێستی پارلمانی ئێران که پشتیوانی له یهکگرتووی خاکی عێراق دهکات، دووههم ئهم بابهته که له ناوچهکه بۆچی شهڕی ناوخۆ له عێراق دێت.
جامی جهم ئاماژهی داوه به قسهکانی عهبادی که وتی: بهرهڕووی ڕیفراندۆم دهبینهوه.
ڕۆژنامهی جمهوری ئسیلامی تیتری کردووه که ههموو جیهان جیابوونهوهی بارزانی ڕهت کردهوه.
ڕۆژنامهی ئێرانیش ههروهها له لاپهرهی یهکهم ئاماژهی داوه که جیهان ڕیفراندۆمهکهی ڕهت کردهوه.
بهڵام ڕۆژنامهی قانون گفتوگۆیهکی لهگهڵ جهلال جهلالی زاده ئهنجام داوه و نووسیهتی که کوردستان چاوهڕوانی یارمهتی ڕۆحانییه.
ههمشههری تیتری کردووه که ههموو جیهان له یهکپارچهیی خاکی عێراق پشتیوانی دهکات.
ڕۆژنامهی ئیعتماد گفتوگۆیهکی لهگهڵ بهپرسێکی پێشووی ئێران ئهنجام داوه و ئاماژهی داوه که ڕیفراندۆمهکهی ههرێم له لایهن ئهمریکا و ئیسڕائیلهوه پشتیوانی لێ دهکرێت.
ڕۆژنامهی ئهبهرار ئاماژهی به قسهکانی سهرۆکی نووسینگهی ڕێبهری باڵای ئێران کردووه و نووسیهتی که جیابوونهوهی کوردستان کێشهی زۆر بۆ عێراق و دراوسێکانی دروست دهکات.
ڕۆژنامهی ئارمان لێدوانی عهلی موتهههری تیتر کراوه که نابێت تووند بین بهرانبهر ڕیفراندۆمهکهی ههرێمی کوردستان و لانی کهم چهندین ساڵ دهبات که ههرێم سهربهخۆ ببێتهوه.
ڕۆنامهی ئافرینش ئاماژهی به قسهکانی عهلی لاریجانی سهرۆکی مهجلیسی ئیسلامی ئێران کردووه و ڕایگهیاندووه که له دابهش کردنی عێراق و ناوچهکه پشتوانی ناکهین.
شایانی باسه که ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی ههرێمی کوردستان ڕۆژی ۲۴ی سێپتامبهر له عێراق بهڕێوه چوو، به پێی ئامارهکان ۷۲ له سهد خهڵک بهشداری کردووه و زیاد له ۹۲ له سهد دهنگی بهڵێیان به سهربهخۆیی داوه و ئهمهش دژایهتی وڵاتانی ناوچهکه و جیهانی لێکهوتووهتهوه.
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