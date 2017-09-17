به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له بی بی سی، نهتهوه یهکگرتووهکان ڕایگهیاند که زیاتر له ۴۰۰ ههزار موسوڵمانی میانماری له میانهی ۳ ههفتهی ڕابردوو ئاوهرهی سنوورهکانی بهنگلادش بوون و بهردهوام له ترسی مردن بهرهو ئهم وڵاته ڕادهکهن.
به پێی ڕاگهیهندراوی نهتهوه یهکگرتووهکان بهنگلادش پێشریش زیاد له سهد ههزار ئاوارهی میانماری له کهمپهکانی خۆیدا جێگیر کردووه.
شایانی باسه له ۲۵ی ئاگوست ئهم ساڵهوه هێزه سهربازییهکانی میانمار له تهنیشت بوداییه توندڕهوهکانی ئهم وڵاته به بیانووی شهڕی دژ به گرووپه توندهڕهوه موسوڵمانهکان له ئهیالهتی ڕاخین ، پاکتاوی موسوڵمانهکانی دهستپێکردووه و بهم هۆیهوه ههزاران کهس تاکوو ئێسته کوژراون و به سهدان ههزار کهسی دیکهش ئاوارهی سنوورهکانی میانمار بوون و دۆخێکی باش و گونجاویان نییه.
ڕێکخراوێکی مافی مرۆڤ ڕایگهیاندووه که بهڵگهی ئاسمانییان به دهست هێناوه که زیاد له ۶۲ گوندی موسوڵمانهکان لهم وڵاته به تهواوهتی وێران بووه.
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