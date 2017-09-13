به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ کاناڵی سومرییه‌ نیوز، ئه‌نجومه‌نی پارێزه‌ران، ئه‌ندازیاران، ڕۆژنامه‌نووسان، پزیشکان ، مامۆستایان و کرێکارانی به‌ هۆی بڕیاری به‌ڕێوه‌ بردنی ڕیفراندۆمی سه‌ربه‌خۆیی هه‌رێمی کوردستان، له‌ دژی هه‌رێم سکاڵایان تۆمار کرد.

بڕیار وایه‌ که‌ ۲۵ی سێپتامبه‌ر (۳ی ڕه‌زبه‌ڕ) هه‌رێمی کوردستان ڕیفراندۆمی سه‌ربه‌خۆیی به‌ڕێوه‌ ببات.

ئه‌م ئه‌نجومه‌نانه‌ ئه‌م بڕیاره‌یان به‌ نایاسایی وه‌سف کرد.

شایانی باسه‌ که‌ نوێنه‌ره‌کانی پارلمانی عێراق ڕۆژی سێ شه‌مه‌ له‌ میانه‌ی کۆبوونه‌وه‌یه‌ک هاوکات له‌گه‌ڵ دژایه‌تی کردن له‌گه‌ڵ ڕیفراندۆمه‌که‌ی هه‌رێمی کوردستان، ده‌نگیان به‌ به‌ڕێوه‌ نه‌چوونی ڕیفراندۆمه‌که‌ دا.

پێشتریش نوێنه‌ره‌کانی عێراق وه‌ره‌قه‌یه‌کیان به‌ مه‌به‌ستی دژایه‌تی کردنی ڕیفراندۆمه‌که‌ی هه‌رێمی کوردستان واژۆ کردبوو.