به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر له‌ هائارتێس، بنیامین نتانیاهۆ، سه‌رۆک وه‌زیرانی ڕژێمی زایۆنی وتی: ئیسرائیل پشتیوانی له‌ ده‌وڵه‌تی سه‌ربه‌خۆی کوردی له‌ هه‌رێمی کوردستان ده‌کات.

نتانیاهۆ به‌ ئاماژه‌ به‌وه‌ی که‌ تێلاڤیڤ پشتیوانی له‌ په‌که‌که‌ ناکات و دژی پشتیوانی تورکیا له‌ حه‌ماسه‌، وتی: پشتیوانی له‌ ده‌وڵه‌تی کوردی له‌ عێراق ده‌که‌ین.

ئه‌م پاگه‌نده‌ له‌ حاڵێکدایه‌ که‌ نوێنه‌رانی په‌رله‌مانی عێراق ڕۆژی ڕابردوو ڕایانگه‌یاند که‌ دژی به‌ڕێوه‌چوونی ڕیفراندۆمی سه‌ربه‌خۆیی هه‌رێمی کوردستان و ڕه‌تیده‌که‌نه‌وه‌.

په‌رله‌مانی عێراق هه‌روه‌ها داوای کرد که‌ عه‌بادی بۆ پاراستنی یه‌کپارچه‌یی وڵات ده‌ست به‌ گفتوگۆی جیدی بۆ چاره‌سه‌ریی کێشه‌کانی نێوان به‌غدا و هه‌ولێر بکات.