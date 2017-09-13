  1. جیهان
AP ١٣٩٦ خەرمانان ٢٢ ٠٨:٥٩

سه‌ره‌ڕای ناڕه‌زایه‌تی جیهانی؛

نتانیاهۆ پشتیوانی خۆی له‌ ده‌وڵه‌تی کوردی ڕاگه‌یاند

نتانیاهۆ پشتیوانی خۆی له‌ ده‌وڵه‌تی کوردی ڕاگه‌یاند

بنیامین نتانیاهۆ سه‌رۆک وه‌زیری ڕژیمی زایۆنی ڕایگه‌یاند که‌ تێلاڤیڤ پشتیوانی دروست بوونی حکوومه‌تێکی کوردیه‌ له‌ باکووری عێراقدا.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر له‌ هائارتێس، بنیامین نتانیاهۆ، سه‌رۆک وه‌زیرانی ڕژێمی زایۆنی وتی: ئیسرائیل پشتیوانی له‌ ده‌وڵه‌تی سه‌ربه‌خۆی کوردی له‌ هه‌رێمی کوردستان ده‌کات.

نتانیاهۆ به‌ ئاماژه‌ به‌وه‌ی که‌ تێلاڤیڤ پشتیوانی له‌ په‌که‌که‌ ناکات  و دژی پشتیوانی تورکیا له‌ حه‌ماسه‌، وتی: پشتیوانی له‌ ده‌وڵه‌تی کوردی له‌ عێراق ده‌که‌ین.

ئه‌م پاگه‌نده‌ له‌ حاڵێکدایه‌ که‌ نوێنه‌رانی په‌رله‌مانی عێراق ڕۆژی ڕابردوو ڕایانگه‌یاند که‌ دژی به‌ڕێوه‌چوونی ڕیفراندۆمی سه‌ربه‌خۆیی هه‌رێمی کوردستان و ڕه‌تیده‌که‌نه‌وه‌.

 په‌رله‌مانی عێراق هه‌روه‌ها داوای کرد که‌ عه‌بادی بۆ پاراستنی یه‌کپارچه‌یی وڵات ده‌ست به‌ گفتوگۆی جیدی بۆ چاره‌سه‌ریی کێشه‌کانی نێوان به‌غدا و هه‌ولێر بکات.

News ID 12775

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