به ڕاپۆرتی ئاژانسی ههواڵی مێهر له هائارتێس، بنیامین نتانیاهۆ، سهرۆک وهزیرانی ڕژێمی زایۆنی وتی: ئیسرائیل پشتیوانی له دهوڵهتی سهربهخۆی کوردی له ههرێمی کوردستان دهکات.
نتانیاهۆ به ئاماژه بهوهی که تێلاڤیڤ پشتیوانی له پهکهکه ناکات و دژی پشتیوانی تورکیا له حهماسه، وتی: پشتیوانی له دهوڵهتی کوردی له عێراق دهکهین.
ئهم پاگهنده له حاڵێکدایه که نوێنهرانی پهرلهمانی عێراق ڕۆژی ڕابردوو ڕایانگهیاند که دژی بهڕێوهچوونی ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی ههرێمی کوردستان و ڕهتیدهکهنهوه.
پهرلهمانی عێراق ههروهها داوای کرد که عهبادی بۆ پاراستنی یهکپارچهیی وڵات دهست به گفتوگۆی جیدی بۆ چارهسهریی کێشهکانی نێوان بهغدا و ههولێر بکات.
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