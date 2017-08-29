به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له فڕانس پرێس، ئێمانۆئل ماکرۆن، سهرۆک کۆماری فهڕهنسا ئهمڕۆ سێ شهمه له کۆبوونهوهی ۲۲۰ باڵوێزی فهڕهنسا له وڵاتانی جیهان وتی: ههموو جیهان چاوی له دوای سیاسهتی فهڕهنسایه و ئێمهش له سهر تهوهری ئهمنیهت و سهقامگیری درێژخایهن ئیش دهکهین.
ماکرۆن ههروهها زیادی کرد: یهکهمایهتی سیاسهتی دهرهکی فهڕهنسا شهڕ له دژی ئیسلام گهرایی توندڕهوانهیه. مانگی داهاتوو گرووپێک له لایهن سووریاوه دهچێته نهتهوه یهکگرتووهکان که هێشتا وردهکاری ئهو کهسانهی بهشداری دهکهن ڕوون نییه.
سهرۆک کۆماری فهڕهنسا ههروهها وتی: له دانوستان لهگهڵ ڕووسیا به دهرنجامی باش سهبارهت به کۆنترۆڵی چهکی کیمیایی له سووریا گهیشتووین. ئێمه یهکهمایهتی ئهوهمان دهبێت که سهرچاوهی دارایی گرووپه تیرۆریستییهکان وشک بکهین له ههر کوێهک بێت.
ئهو سهبارهت به ڕێککهوتنی ناڤۆکی ئێران له وتی: له بهرجام به تهواوی پشتیوانی دهکهم، ڕێککهوتنی ناڤۆکی لهگهڵ ئێران هیچ بهدیلێکی نییه. فهڕهنسا سهبارهت به جێبهجێ کردنی بهرجام تهواو دڵنیایه و لهگهڵ هیچ لایهنێک موجامله ناکات.
ماکرۆن سهبارهت به وهرگرتنی ئاوارهکان جهختی کرد که ئهمه ئهرکێکی ئهخلاقییه و دهبێت درێژه بدهین به وهرگرتنی ئاوارهکان.
ئهو له کۆتایی قسهکانی خۆی جهختی کرد که بۆ فهڕهنسا یهکێتی ئهورووپا حوکمی خاکی نیشتمانی ههیه و ههرگیز دان به دابهش بوونی یهکێتی ئهورووپادا نانێت و به مهبهستی بههێزی کردنی ئهم یهکێتییه پێشنیاری نوێیان به ئهنگێلا مێرکێل داوه.
