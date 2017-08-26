  1. جیهان
AP ١٣٩٦ خەرمانان ٤ ١٥:٠٩

وەزیری دەرەوەی عێراق:

٧٠ لە سەدی تەلعەفەر ئازاد کراوە

٧٠ لە سەدی تەلعەفەر ئازاد کراوە

وەزیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند نزیک بە ۷۰ لەسەدی ڕوو‌بەری شاری تەلعەفەر تا ئێستا لە بندەستی داعش ئازاد کراوەتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر بە گێڕانەوە لە کەناڵی "السومریه نیوز"، ئیبراهیم جەعفەری وەزیری دەرەوەی عێراق لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیی هاوبەش لە گەڵ جان یێڤ لۆدریان، هاوتای فەڕەنسیی خۆی لە بەغدا، لە بەردەوامیی پێشڤەچوونی هێزەکانی عێراقی لە شەڕی "قادمون یا تلعفر" هەواڵی دا.

ناوبراو وتیشی: تا ئێستا نزیکەی ۷۰ لەسەدی ڕوو‌بەری شاری تەلعەفەر لە بندەستی داعش ئازاد کراوەتەوە.

لە لایەکی دیکەوە، هەواڵە مەیدانییەکان ئاماژەیان بە ئازادکردنەوەی چەندین گەڕەکی دیکەی تەلعەفەر و لەوان "القلعة"، "البساتین"، "السلام" و "العروبه"کردووە.

News ID 12300

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