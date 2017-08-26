وەزیرانی دەرەوە و بەرگری فەرەنسا گەیـشتنە بەغدا

به ڕاپۆرتی ئاژانسی ههواڵی مێهر، کهمێک پێش ئێستا ژان ئیف لۆدریان، وەزیری بەرگری و فلۆڕانس پارلی، وەزیری دەرەوەی فەرەنسا گەیشتنە بەغدا.
بڕیاره وهزیرانی فهڕهنسی لهگهڵ حەیدەر عەبادی، سەرۆک وەزیرانی عێراق و بەرپرسانی باڵای ئەو وڵاتە دیدار و گفتوگۆ بکهن.
بەپێی پێشبینییەکان، تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەی ژان ئیف لۆدریان و فلۆڕانس پارلی و بەرپرسانی باڵای عێراق شەڕی دژی رێکخراوی تیرۆریستی داعش و ئۆپەراسیۆنی رزگارکردنەوەی شارۆچکەی تەلەعفەر دەبێت لە پارێزگای نەینەوا.
چاوەڕێ دەکرێ وەزیرانی دەرەوە و بەرگری عێراق سەردانی شاری هەولێر بکەن و لەگەڵ بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان کۆ ببنەوە.
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