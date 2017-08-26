دۆزینەوەی بێچووە کیسەڵی دوو سەر لە فلۆریدا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە میرۆر، بەم زووانە بێچووە کیسەڵێکی دوو سەر لە ڕۆخەکانی فلۆریدا دۆزراوەتەوە.
لێکۆڵەران لە کاتی کۆنترۆڵی لانەی کیسەڵە مل بەرزەکان ئەو کیسەڵەیان بینیوە.
ساڵانە هەزاران خزۆک لە ئەو ناوچە ٤٧ کیلۆمەتری ڕۆخەکانی فلۆریدا هاتوچۆ دەکەن. هەر بەم بۆنەوە کارناسانی زانکۆی ناوەندی فلۆریدا ئەو ناوچەیان لە ژێر چاوەدێریدایە.
بە وتەی دوکتۆر کیت منسفلید بەرپرسی بەشی لێکۆڵینەوەی کیسەڵەکان لە ئەو زانکۆیە، دۆزینەوەی کۆرپەی سەیری ئەو ئاژەڵە دیاردەیەکی دەگمەن نییە بەڵام دۆزینەوەیان بە شێوەی زیندوو زۆر دەگمەنە.
Your Comment