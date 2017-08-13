به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر، مه‌سعوود ڕۆزخۆش، فه‌رمانده‌ی بنکه‌ی ئاسمانی شه‌هید بابایی ئه‌سفه‌هان ڕایگه‌یاند: تاقی کردنه‌وه‌ی مووشه‌ک و چه‌کی نوێ له‌ سه‌ر فڕۆکه‌ی جه‌نگی F-۱۴مان به‌ سه‌رکه‌وتوویی ئه‌نجام داوه‌ و له‌ حاڵی تاقی کردنه‌وه‌ی بۆمبی نوێی دیکه‌ین.

ڕوزخۆش زیادی کرد: له‌ ئێستادا ئێمه‌ سه‌رقاڵی به‌رز کردنه‌وه‌ی ئاستی کوالێتی و لێهاتووی فڕۆکه‌ جه‌نگییه‌کانین، ئێسته‌ فڕۆکه‌کانی PC-۷ توانی ئه‌وه‌یان هه‌یه‌ که‌ شه‌ڕ بکه‌ن و تیربار له‌سه‌ریان دابین بکرێت.

ئه‌و هه‌روه‌ها جه‌ختی کرد که‌ له‌ حاڵی دروست کردنی وێرژنی ناوخۆیی فڕۆکه‌ی F-۱۴ه‌ن و وتی: ئێسته‌ F-۱۴ و F-۴ه‌کان کارامه‌یی شه‌ڕی ده‌ریایشیان هه‌یه‌. هه‌روه‌ها خه‌ریکن به‌ره‌ی ۵ی فرۆکه‌ ناوخۆییه‌کان دروست ده‌که‌ین که‌ ده‌توانن له‌ ڕاداره‌کان هه‌ڵبێن و نه‌دۆزرێنه‌وه‌.

ئه‌و هه‌روه‌ها وتی: سه‌ره‌تا ده‌بێت ڕوونی بکه‌مه‌وه‌ که‌ ئێران له‌ دوای شه‌ڕ له‌گه‌ڵ هیچ وڵاتێک نییه‌، به‌ڵام ئاماده‌ین به‌ ته‌واوی له‌ خۆمان پشتیوانی بکه‌ین ئه‌گه‌ر هه‌ڕه‌شه‌ بکرێته‌ سه‌رمان، دوژمنانی ئێران ده‌بێت ئه‌وه‌ بزانن که‌ به‌ سه‌ختی وڵامی هێرشه‌کانیان ده‌ده‌ینه‌وه‌.