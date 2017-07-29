به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ژورناڵ نیوز، ماجد غهراوی، نوێنهری کوتڵهی ئهحراری سهر به ڕهوتی سهدر ڕایگهیاند که ههنگاوه سهرهتاییهکان بۆ دروست کردنی هاوپهیمانی سەروومهزههبی له ههڵبژاردنهکانی ئهم دواییهی عێراق ههڵگیراوه.
غهراوی جهختی کرد: سهدر له دوای ئهوهیه تاکوو به دروست کردنی وهها هاوپهیمانییهک ههموو عێراقییهکان له دهور یهکتر کۆبکاتهوه تاکوو عێراق لهم قهیرانه دهر بێت.
ئهو ڕایگهیاند تاکوو ئێسته چهندین گرووپ ئامادهیی خۆیان دربڕێوه که تهڤڵی ئهم هاوپهیمانییه بن که بریتین له هاوپهیمانی نیشتمانی عێراق به سهرۆکایهتی ئهیاد علاوی، بزوتنهوهی مهدهبی دیموکڕاتهکانی عێراق و هاوپهیمانی عێراقییهکان.
ئهو ههروهها جهختی کرد که ئهم بابهته هیشتا له ئاستی لێکدانهوهیه و تاکوو واژۆ کردنی یاسای ههڵبژاردنهکانی عێراق مشت و مڕی لهسهر دهکرێت.
ههروهها چهند ڕۆژ پێش ئێستا عهمار حهکیم کهسایهتی دیاری هاوپهیمانی شیعهکان حزبێکی نوێی ڕاگهیاند. حهیدهر عهبادی، سهرۆک وهزیرانی عێراقیش سهرقاڵی دروست کردنی هاوپهیمانییهکی نوێیه.
