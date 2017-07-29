به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ حوڕیه‌ت، پارلمانی تورکیا گه‌ڵاڵه‌ی ده‌ر کردنی دوو پارلمانتاری کورد به‌ ناوی "ساری یه‌لدیز" و "توبا خه‌زه‌ر"ی واژۆ کرد. ئه‌م دوو په‌رلمانتاره‌ کورد سه‌ر به‌ پارێزگای شه‌رناخ بوون که‌ له‌ لایه‌ن هه‌ده‌په‌وه‌ کاندید کرابوون.

له‌ میانه‌ی ده‌نگدان به‌م گه‌ڵاڵه‌یه‌ ۳۲۸ پارلمانتار ده‌نگی ئه‌رێنیان به‌ ده‌ر کردنی ئه‌م دوو پارلمانتاره‌ کورده‌ دا و ۳۲۴ که‌سی دیکه‌ش ده‌نگی نه‌خێریان دا.

به‌م پێیه‌ و دوای ده‌ر کردنی ۲ پارلمانتاری دیکه‌ ئێسته‌ هه‌ده‌په‌ ته‌نیا ۵۵ پارلمانتاری له‌ پارلمانی تورکیادا هه‌یه‌ و ژماره‌ی پارلمانتاره‌کانی تورکیاش بۆ ۵۴۶ که‌س دابه‌زیوه‌.

شایانی باسه‌ که‌ پێشتر فیگین یوکسێکداغ و نورسه‌ل ئایدۆغان له‌ پارلمانی تورکیا ده‌ر کرابوون و به‌م پێیه‌ تاکوو ئێسته‌ ۴ پارلمانتاری هه‌ده‌په‌ له‌ پارلمانی تورکیا دوور خراونه‌ته‌وه‌.