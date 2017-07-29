  1. ڕامیاری
AP ١٣٩٦ گەلاوێژ ٧ ١٣:٢٢

تا ئێستا ۴ نوینەر دەرکراون؛

پارلمانی تورکیا دوو پەرلەمانتاری کوردی ده‌ر کرد

پارلمانی تورکیا دوو پەرلەمانتاری کوردی ده‌ر کرد

پارلمانی تورکیا دوو نوێنه‌ری کورد که‌ سه‌ر به‌ پارێزگای شرناخ بوون له‌م ناوه‌نده‌ یاساییه‌ ده‌ر کرد. له‌ ئێستادا ۴ نوێنه‌ری هه‌ده‌په‌ ده‌رکراون.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ حوڕیه‌ت، پارلمانی تورکیا گه‌ڵاڵه‌ی ده‌ر کردنی دوو پارلمانتاری کورد به‌ ناوی "ساری یه‌لدیز" و "توبا خه‌زه‌ر"ی واژۆ کرد. ئه‌م دوو په‌رلمانتاره‌ کورد سه‌ر به‌ پارێزگای شه‌رناخ بوون که‌ له‌ لایه‌ن هه‌ده‌په‌وه‌ کاندید کرابوون.

له‌ میانه‌ی ده‌نگدان به‌م گه‌ڵاڵه‌یه‌ ۳۲۸ پارلمانتار ده‌نگی ئه‌رێنیان به‌ ده‌ر کردنی ئه‌م دوو پارلمانتاره‌ کورده‌ دا و ۳۲۴ که‌سی دیکه‌ش ده‌نگی نه‌خێریان دا.

به‌م پێیه‌ و دوای ده‌ر کردنی ۲ پارلمانتاری دیکه‌ ئێسته‌ هه‌ده‌په‌ ته‌نیا ۵۵ پارلمانتاری له‌ پارلمانی تورکیادا هه‌یه‌ و ژماره‌ی پارلمانتاره‌کانی تورکیاش بۆ ۵۴۶ که‌س دابه‌زیوه‌.

شایانی باسه‌ که‌ پێشتر فیگین یوکسێکداغ و نورسه‌ل ئایدۆغان له‌ پارلمانی تورکیا ده‌ر کرابوون و به‌م پێیه‌ تاکوو ئێسته‌ ۴ پارلمانتاری هه‌ده‌په‌ له‌ پارلمانی تورکیا دوور خراونه‌ته‌وه‌.

News ID 11548

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت