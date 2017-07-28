بنکەی نەتەوەیی گەردونیی ئیمام خومەینی کرایەوە

به ڕاپۆرتی ئاژانسی ههواڵی مێهر، هاوکات لە گەڵ ساڵوەگەری لە دایکبوونی ئیمام ڕەزا (ڕخ)، بنکەی نەتەوەیی گەردوونیی ئیمام خومەینی (رە) بە هاویشتنی تاقی کردنەوەیی سەرکەوتووانەی مانگیلە هەڵگری سیمۆرغ بۆ کەش، بە شێوەی فەرمی کرایەوە و چالاکییەکانی دەست پێکرد.
بنکەی گەردوونیی ئیمام خومەینی (رە) لە باری تەکنۆلۆژییەوە هاوسەنگە لە گەڵ ستانداردەکانی رۆژی جیهان و لە لایەن پسپۆڕانی لێهاتوو و بەتوانای ڕێکخراوی پیشەسازیی کەش و گەردوونی وەزارەتی بەرگریەوە داڕێژراوە و ئامادەکراوە و لە دوا قۆناغدا تەواو پێداویستییەکانی وڵات لە سووڕگەی LEOیش ڕۆماڵ دەکات.
منگیلە هەڵگری سیمۆرغ هەروەها دەتوانێ مانگیلە تا کێشی ٢٥٠ کیلۆگرام لە سووڕگەی ۵۰۰ کیلۆمەتریی زەویدا جێگر بکات.
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