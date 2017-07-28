  1. ئێران
AP ١٣٩٦ گەلاوێژ ٦ ٠٨:٤٧

بە هاویشتنی مووشەکێکی مانگیلە بەر؛

بنکەی نەتەوەیی گەردونیی ئیمام خومەینی کرایەوە

بنکەی نەتەوەیی گەردونیی ئیمام خومەینی کرایەوە

بنکەی نەتەوەیی گەردوونیی ئیمام خومەینی (رە) کە یەکەمین بنکەی هاویشتنی پاوەجێی ئێران دێتە ئەژمار، کۆمەڵێکی بەربڵاوە کە تەواو قۆناغەکانی ئامادەکاری، هاویشتن ، کۆنتڕۆڵ و ڕێنوینیی مانگیلە هەڵگری لە ئەستۆیە.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر، هاوکات لە گەڵ ساڵوەگەری لە دایکبوونی ئیمام ڕەزا (ڕخ)، بنکەی نەتەوەیی گەردوونیی ئیمام خومەینی (رە) بە هاویشتنی تاقی کردنەوەیی سەرکەوتووانەی مانگیلە هەڵگری سیمۆرغ بۆ کەش، بە شێوەی فەرمی کرایەوە و چالاکییەکانی دەست پێ‌کرد.

بنکەی گەردوونیی  ئیمام خومەینی (رە)  لە باری تەکنۆلۆژییەوە هاوسەنگە لە گەڵ ستانداردەکانی رۆژی جیهان و لە لایەن پسپۆڕانی لێهاتوو و بەتوانای ڕێکخراوی پیشەسازیی کەش و گەردوونی وەزارەتی بەرگریەوە داڕێژراوە و ئامادەکراوە و لە دوا قۆناغدا تەواو پێداویستییەکانی وڵات لە سووڕگەی LEOیش ڕۆماڵ دەکات.

منگیلە هەڵگری سیمۆرغ هەروەها دەتوانێ مانگیلە تا کێشی ٢٥٠ کیلۆگرام لە سووڕگەی ۵۰۰ کیلۆمەتریی زەویدا جێگر بکات.

News ID 11531

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت