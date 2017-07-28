  1. ئێران
AP ١٣٩٦ گەلاوێژ ٦ ٠٨:٠٦

بەردانی ١٥٠ سەیرەی ئاڵتوونی لە بانە

بەردانی ١٥٠ سەیرەی ئاڵتوونی لە بانە

سەرپەرەشتی ئیدارەی ژینگە پارێزیی بانە لە هەڵفڕاندن و بەردانی ۱۵۰ باڵندەی سەیرەی ئاڵتوونی لە یەکێک لە ژینگەکانی ئەو شارە هەواڵی دا.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر، کاوە مورادی وتی: کارگێڕانی یەکەی پاراستنی ئەو ئیدارەیە ئەو باڵندانەیان لە ٢ ڕاوچی گرتووە و پاش دڵنیا بوون لە تەندروستیان، لە ژینگەکانی شاری بانە بەریان داون.

ناوبراو وتیشی: سەرپێچکاران هەوڵیان داوە ئەو باڵندانە لە رێگەی پاسێکەوە بگوازنەوە بۆ تاران کە بە هاوکاریی هێزەکانی ئینتزامیی "سەبەدلوو" دەستیان بە سەردا گیراوە.

مورادی ئاماژەی بەوش دا کە سەرپێچکاران بۆ دادوەری و حوکمدان ڕادەستی بەرپرسانی دادگە کراون.

سەیرە باڵندەیەکی ڕەنگاوڕەنگ و وردیلە ئەوەندەی  چۆلەکە و لە تۆڕەمەی سەیرەکانە کە باڵی زەرد و ڕەش، کلکی چنگاڵی و ڕەش و سپی، دەم و چاوی سوور، دەنووکی باریک و پشتی قاوەیی بۆرە. هێلانەی خۆی لە سەر چڵووکی دار و پنچکان ساز دەکا و پایز و زستانان بە پۆل ڕوو لە باخ و زەوی و زاران دەکات و ڕاوچیان لە بەر جوانییەکەی ڕاوی دەکەن.

News ID 11528

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