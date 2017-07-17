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AP ١٣٩٦ پووشپەڕ ٢٦ ١٧:٤٤

لە وەرزشی هاویشتنی کێش؛

کوردێکی کەم ئەندام میدالیای زیوی جیهانی وەدەست هێنا

کوردێکی کەم ئەندام میدالیای زیوی جیهانی وەدەست هێنا

مێهران نکوویی مەجد، وەرزشوانی کرماشانی میدالیای زیوی کێبڕکێی پاڵەوانێتی جیهانیی کەم ئەندامانی لەندەنی وەدەست هێنا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە چوارەمین ڕۆژ لە بەڕێوەچوونی کێبڕکێی پاڵەوانێتی کەم ئەندامانی جیهان کە لە شاری لەندەن خەریکە بەڕێوە دەچێت، وەرزشوانێکی کرماشانی میدالیای زیوی ئەو کێبڕکێیانەی وەدەست هێنا.

مێهران نکوویی مەجد لە بەشی هاویشتنی کێش بە تۆمار کردنی ڕێکۆردی ١٥ متر و ١٥ سەنتی مەتر و بە جیاوازیی ١٥ سەنتی مەتر لە گەڵ وەرزشوانی چینی کە پلەی یەکەمی وەدەست هێنا لە پلەی دووهەم وەستا.

هەروەها موحەمەد خاڵوەندی وەرزشوانێکی دیکەی کرماشانی بەشداری ئەو کێبڕکێیانە، سبەینێ بۆ وەدەست هێنانی میدالیا لە بەشی هاویشتنی نێزە کێبڕکێ دەدات.

News ID 11309

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