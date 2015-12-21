ناونووسی ۱۶۰۹ بەربژاری نوێنەرایەتی مەجلیس/پشکی ۵ لەسەدی ژنان

دووەمین ڕۆژی ناونووسی بۆ دەیەمین خولی هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە کاتێکدا دەستیپێکردووە کە لە ڕۆژی یەکەمدا ۸۹۷ کەس لە سەرانسەر وڵات خۆیان بۆ بەشداریی لە هەڵبژاردنی مەجلیس کاندید کردووە.

بە راپۆرتی ئاژانسی مێهر، دووەمین ڕۆژی ناونووسی بەربژارانی دەیەمین خولی هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی و چوارەمین ڕۆژی ناونووسی کاندیدەکان لە پەنجەمین خولی هەڵبژاردنی مەجلیسی خوبرەکانی ڕێبەری ئەمڕۆ یەکشەمە ۲۹ی سەرماوەز لە ستادی هەڵبژاردنی وڵات و بازگەکانی هەڵبژاردنی سەرانسەری وڵات دەستیپێکردووە.

محەمەد حسێن موقیمی سەرۆکی ستادی هەڵبژاردنی وڵات بە هەواڵنێرانی وت: لە ۱۶۰۹ کاندیدێک کە ناویان نووسیوە بۆ هەڵبژاردنیمەجلیس و خوبرەکانی ڕێبەری ۸۳ کەسیان ژنن کە دەکاتە پشکی ۵ لەسەد.