  1. جیهان
AP ١٣٩٦ پووشپەڕ ٨ ٠٨:٤٤

کوژرانی سه‌رکرده‌یه‌کی باڵای داعش له‌ سووریا

کوژرانی سه‌رکرده‌یه‌کی باڵای داعش له‌ سووریا

سه‌رچاوه‌ ئاگاداره‌کان له‌ کوژرانی سه‌رکرده‌یه‌کی باڵای داعش له‌ باشووری سووریا هه‌واڵیان داوه‌.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی هه‌واڵی مێهر له‌ سکای نیوز، ڕۆژی ڕابردوو سه‌رکرده‌ی که‌تیبه‌ی تیرۆریستی خالید بن وه‌لید له‌ ناوچه‌ی حه‌وز یه‌رموکی پارێزگای ده‌رعای سووریا کوژراوه‌.

له‌ هه‌واڵه‌کاندا هاتووه‌: ئه‌بوو هاشم ڕه‌فاعی سه‌رکرده‌ی که‌تیبه‌ی تیرۆریستی خالید بن وه‌لید به‌ هۆی هێرشی فڕۆکه‌کانی هاوپه‌یمانی دژه‌ داعشه‌وه‌ کوژراوه‌.

ڕۆژی ڕابردوو (چوارشه‌مه‌ 7ی پووشپه‌ر)هێرشه‌که‌ کراوه‌ته‌  سه‌ر مۆڵگه‌ی ئه‌م تیرۆریستانه‌  و له‌گه‌ڵ ئه‌بووهاشم ڕه‌فاعی ژماره‌یه‌کی دیکه‌ش سه‌رکرده‌ی باڵای داعش کوژراون.

 ئه‌بوو هاشم ماویه‌ک له‌ مه‌وپێش جێگای ئه‌بوو محه‌مه‌د ئه‌لمه‌قده‌سی سه‌رکرده‌ی پێشووی ئه‌م گرووپه‌ی گرته‌وه‌.

News ID 10966

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت