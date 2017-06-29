به ڕاپۆرتی ئاژانسی ههواڵی مێهر له سکای نیوز، ڕۆژی ڕابردوو سهرکردهی کهتیبهی تیرۆریستی خالید بن وهلید له ناوچهی حهوز یهرموکی پارێزگای دهرعای سووریا کوژراوه.
له ههواڵهکاندا هاتووه: ئهبوو هاشم ڕهفاعی سهرکردهی کهتیبهی تیرۆریستی خالید بن وهلید به هۆی هێرشی فڕۆکهکانی هاوپهیمانی دژه داعشهوه کوژراوه.
ڕۆژی ڕابردوو (چوارشهمه 7ی پووشپهر)هێرشهکه کراوهته سهر مۆڵگهی ئهم تیرۆریستانه و لهگهڵ ئهبووهاشم ڕهفاعی ژمارهیهکی دیکهش سهرکردهی باڵای داعش کوژراون.
ئهبوو هاشم ماویهک له مهوپێش جێگای ئهبوو محهمهد ئهلمهقدهسی سهرکردهی پێشووی ئهم گرووپهی گرتهوه.
Your Comment