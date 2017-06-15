  1. ئابووری
AP ١٣٩٦ جۆزەردان ٢٥ ٢٢:٤٧

به‌رپرسیکی ئیرانی ڕایگه‌یاند؛

هه‌نارده‌ کردنی ۵۰۰ تۆن که‌ل و په‌لی ئێرانی بۆ قه‌ته‌ر

هه‌نارده‌ کردنی ۵۰۰ تۆن که‌ل و په‌لی ئێرانی بۆ قه‌ته‌ر

سه‌رۆکی لێژنه‌ی به‌رهه‌م هێنه‌ره‌کانی ئێران ڕایگه‌یاند که‌ تاکوو ئێسته‌ له‌ ئێرانه‌وه‌ به‌ کێشی ۵۰۰ تۆن خوارده‌مه‌نی وه‌ک میوه‌ و سه‌وزه‌ هه‌نارده‌ی قه‌ته‌ر کراوه‌.

به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ته‌له‌فیزیۆنی ئێران، مه‌هدی که‌ریمی ته‌فره‌شی ئاماژه‌ی به‌ هاورده‌ کردنی ۳ ملیار دۆلاری خوارده‌مه‌نی قه‌ته‌ر له‌م ساڵدا کرد و وتی: نزیک به‌ سه‌د له‌ سه‌دی خوارده‌مه‌نی قه‌ته‌ر هاورده‌ ده‌کرێت و ئێران ساڵی ڕابردوو نزیک به‌ ۱۸ ملیۆن دۆلار خواردمه‌نی هه‌نارده‌ی قه‌ته‌ر کردووه‌.

ئه‌و وتی: به‌و پێیه‌ی که‌ ئێران له‌ ڕووی به‌رهه‌م هێنانه‌وه‌ وڵاتێکی به‌هێزه‌ ئێمه‌ به‌ ته‌واوی ئاماده‌یی ئه‌وه‌مان هه‌یه‌ که‌ خوارده‌مه‌نی پێویست بۆ قه‌ته‌ر دابین بکه‌ین.

که‌ریمی ته‌فره‌شی ئاماژه‌ی به‌ که‌ل و په‌لی تورکی کرد و وتی: به‌داخه‌وه‌ ته‌نیا ۴۸ کاتژمێر دوای گه‌ماڕۆکان تورکیا توانی هه‌نارده‌ کردن بۆ قه‌ته‌ر له‌ ده‌ست بگرێت و ئێران نه‌یتوانی به‌ باشی ئه‌م بازاڕه‌ له‌ ده‌ست بگرێت.

ئه‌م به‌رپرسه‌ ئێرانییه‌ زیادی کرد: ساڵانه‌ له‌ ئێران ۱۳۰ هه‌زار تۆن خوارده‌مه‌نی له‌ ئێران به‌رهه‌م دێت که‌ ۹۰ له‌ سه‌دی به‌شه‌خۆراکی ئێرانی دابین ده‌کات. له‌ بڕێک بواردا به‌رهه‌می ئێمه‌ ۳ بۆ ۴ به‌رانبه‌ری پێویستی ناوخۆیه‌ که‌ زیاده‌که‌ی هه‌نارده‌ ده‌کرێت.

سه‌رۆکی لێژنه‌ی به‌رهه‌م هێنه‌ره‌کانی ئێران ئاماژه‌ی دا: به‌ داخه‌وه‌ له‌ ئێران ساڵانه‌ ۳۵ هه‌زار تۆن خوارده‌مه‌نی به‌ هۆی خراپ به‌کار هێنان به‌ هه‌ده‌ر ده‌چێت که‌ هیوادارین بتوانین بۆ ئه‌م بابه‌ته‌ ڕیکاری پێویست بگرینە بەر.

News ID 10712

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