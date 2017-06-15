به ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له ڕۆیترز، سوپای فیلیپین ڕایگهیاند که یهکێک له فهرماندهکانی داعشی له شاره باشوورییهکانی ئهم وڵاتهدا دهستگیر کردووه.
به پێی ئهم ڕاپۆرته، محهمهد نهعیم مائۆت، ناسراو به ئهبو جهدید له یهکێک له بازگهکانی پۆلیس له نزیک شاری ساگایان دی ئۆریۆ دهستگیر بووه.
به پێی لێدوانی هێزهکانی فیلیپین ئهو به یهکێک له ئهندامانی بنهماڵهی مائوت به ئهژمار دێت که تاکوو ئێسته له زۆربهی ڕووداوه تیرۆریستییهکانی فیلیپین دهستی ههبووه.
پێشتریش دوو کهس له ئهندامانی ئهم بنهماڵهیه به ناوهکانی عومهر خهیام و عهبدوڵا له لایهن پۆلیسی فیلیپینهوه دهستگیر کراون.
شایانی باسه که ۴ برای دیکهی بنهماڵهی مائۆت له شاری ماراوی له فیلیپین خۆیان حهشار داوه و شهڕ له دژی سوپا دهکهن.
Your Comment