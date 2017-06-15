به‌ ڕاپۆرتی ئاژانسی مێهر له‌ ئه‌لنه‌شره‌، سه‌تام جه‌دعان ده‌نده‌ح، باڵوێزی به‌غدا له‌ ده‌میشق له‌ میانه‌ی قسه‌کانی خۆی جه‌ختی کرد: ئێران ته‌نیا وڵاتێکه‌ که‌ له‌ ده‌میشق و به‌غدا له‌ به‌رانبه‌ر تیرۆریسته‌کان پشتیوانی کردووه‌.

به‌ پێی ئه‌م ڕاپۆرته‌، ئه‌و هه‌روه‌ها ڕووداوه‌ تیرۆریستییه‌کانی ئه‌م دواییه‌ی شاری تارانی ئیدانه‌ کرد و زیادی کرد: چون ئێران به‌رده‌وام شه‌ڕی تیرۆریسته‌کانی کردووه‌، شاری تاران کرایه‌ ئامانجی ته‌کفرییه‌کان.

ده‌نده‌ح هه‌روه‌ها ئاماژه‌ی به‌ سیاسته‌کانی سه‌رۆک کۆماری ئه‌مریکا له‌ به‌رنابه‌ر گۆڕانکارییه‌کانی ناوچه‌که‌ کرد و وتی: ترامپ ته‌نیا له‌ دوای ئه‌وه‌یه‌ که‌ نائه‌منی و ناکۆکی له‌ ناوچه‌که‌دا زیاتر بکات.

ئه‌و ئاماژه‌ی دا که‌ تیرۆر له‌ سووریا به‌ره‌و ڕۆژانی کۆتایی خۆی ده‌ڕوات و جه‌ختی کرد: تیرۆریسته‌کان له‌ سووریا به‌ زوویی له‌ناو ده‌چن.