پیشەی نەوت ئامادەی شەڕی نەوتهەڵگرەکان

بە ڕاپۆرتی هەواڵنێری مێهر، ئەگەرچی هێشتا گەمارۆوە نەوتییەکان دژی ئێران بە تەواوەتی هەڵنەوەشاوەتەوە بەڵام بارێکی تایبەت لە کاڵا و هەندێ ماکی سەرەتایی پێویست بۆ پیشەی نەوتی ئێران لە لایەن سازێنەرانی ئەورووپاییەوە ڕادەستی کۆمپانیایەکی سەرەکی سەر بە کۆمپانیای نیشتیمانی نەوتی ئێران کراوە.

لە ئێستادا توانستی هەناردەی نەوت لە ترمیناڵی کەنداوی فارس بە تایبەت ترمیناڵی خارگ گەیشتووەتە ۶ میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژ و بە جێبەجێ کردنی ئەم گەڵاڵە نوێیە کۆمپانیای نیشتیمانی نەوت دەیەوێت ڕەوتی هەناردەی زێڕی ڕەش لە دژوارترین بارودۆخی کەش و هەوا و تەنانەت بارودۆخێک هاوشێوەی دۆخی هەناردەی نەوت لە هەشت ساڵ شەڕی سەپێندراوی نێوان ئێران و عێراق، ئاسان و خێرا بکاتەوە.

بە جێبەجێ کردنی ئەم گەڵاڵە نوێیە هەناردەی نەوت لە کەنداوی فارس تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش ناوەستێت و لەگەڵ ڕەخساندنی دەرفەتی لەنگەرگرتنی نەوتهەڵگرەکان لە بەندەر، گواستنەوەی نەوت بە شێوەی پاپۆڕ بە پاپۆڕ (ship to ship) دەبێتە دووەمین بژاردەی بەردەم ئێران بۆ هەناردە و فرۆشتنی نەوت.

گەڵاڵەکە ئەوەیە کە ئێران دەیەوێت بۆ یەکەمین جار بە دروستکردنی بۆری نوێ لاستیکی بە ناوی هۆز ئیمکانی هەناردەی نەوتی خاو، مەیعاناتی گازی و تەنانەت بەرهەمە نەوتییەکان بەو شێوە بڕەخسێنێ کە ئیتر پێویست بە لەنگەر گرتن لە بەندەر نەبێت و نەوت لە پاپۆڕێکی نەوتهەڵگرەوە بۆ پاپۆڕێکی نەوتهەڵگری دیکە بگواسترێتەوە.